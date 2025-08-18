Novak pred US open: Viško “nikad veći pesimista”, a Ozmo…

Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Novak pred US open: Viško “nikad veći pesimista”, a Ozmo…

Novak Đoković nije igrao od Vimbldona, a sledeći turnir biće mu US open, koji počinje 24. avgusta.

To je bila jedna od tema razgovora Nebojše Viškovića i Saše Ozma u emisiji SportSKi dan na N1. Đoković je u ponedeljak ujutru viđen u Crnoj Gori, a već u utorak u Njujorki bi trebalo da igra u miksu sa Olgom Danilović, protiv Danila Medvedeva i Mire Andrejeve. “Ne treba mnogo govoriti o šansama pre nego što vidimo žreb, ali nikada nisam bio veći pesimista da Novak može da osvoji grend slem titulu. Novak je supermen, Novak može sve, ali zaista… Ako me pitaš može li,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković i Danilović saznali žreb za miks

Đoković i Danilović saznali žreb za miks

Sportski žurnal pre 52 minuta
Novak i Olga debituju na US Openu u miks dublu

Novak i Olga debituju na US Openu u miks dublu

Serbian News Media pre 2 sata
Novak i Olga protiv ruske kombinacije na US openu: U drugom kolu mogu do pravog derbija

Novak i Olga protiv ruske kombinacije na US openu: U drugom kolu mogu do pravog derbija

Dnevnik pre 1 sat
Neobično: Đoković sutra igra US open, a danas je u Crnoj Gori

Neobično: Đoković sutra igra US open, a danas je u Crnoj Gori

B92 pre 2 sata
Đoković i Danilović protiv Medvedeva i Andrejeve u prvom kolu miks dubla na US openu

Đoković i Danilović protiv Medvedeva i Andrejeve u prvom kolu miks dubla na US openu

RTV pre 2 sata
Srpsko-ruski klasik u Njujorku: Novak i Olga protiv Danila i Mire

Srpsko-ruski klasik u Njujorku: Novak i Olga protiv Danila i Mire

Sputnik pre 3 sata
Čudno: Novak trči u Crnoj Gori, a sutra treba da igra u Njujorku

Čudno: Novak trči u Crnoj Gori, a sutra treba da igra u Njujorku

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićCrna GoraŽrebVimbldonUS OpenNebojša ViškovićGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Imaće ko da navija i za Pafos na "Marakani", Kiprani optimisti pred put u Beograd!

Imaće ko da navija i za Pafos na "Marakani", Kiprani optimisti pred put u Beograd!

Sportske.net pre 12 minuta
Legendarni Tomas Miler debitovao u MLS: Slavni fudbaler posle 25 godina u Bajernu, zaigrao za drugi klub!

Legendarni Tomas Miler debitovao u MLS: Slavni fudbaler posle 25 godina u Bajernu, zaigrao za drugi klub!

Kurir pre 12 minuta
Da li će David Luiz igrati na Marakani? Stigao odgovor iz Pafosa

Da li će David Luiz igrati na Marakani? Stigao odgovor iz Pafosa

Nova pre 12 minuta
Pobedio rak, a sada se vraća tamo gde je procvetao: Utreht vratio Halera u svoje redove

Pobedio rak, a sada se vraća tamo gde je procvetao: Utreht vratio Halera u svoje redove

Euronews pre 2 minuta
Poznato da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu

Poznato da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu

Sputnik pre 2 minuta