Novak pred US open: Viško “nikad veći pesimista”, a Ozmo…

Novak Đoković nije igrao od Vimbldona, a sledeći turnir biće mu US open, koji počinje 24. avgusta.

To je bila jedna od tema razgovora Nebojše Viškovića i Saše Ozma u emisiji SportSKi dan na N1. Đoković je u ponedeljak ujutru viđen u Crnoj Gori, a već u utorak u Njujorki bi trebalo da igra u miksu sa Olgom Danilović, protiv Danila Medvedeva i Mire Andrejeve. “Ne treba mnogo govoriti o šansama pre nego što vidimo žreb, ali nikada nisam bio veći pesimista da Novak može da osvoji grend slem titulu. Novak je supermen, Novak može sve, ali zaista… Ako me pitaš može li,