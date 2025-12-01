"Hvala vam na ogromnoj podršci" Vučić se oglasio sa rođendana sina Danila: "Koliko sutra, krećemo da ispunjavamo obećanja"…

Aleksandar Vučić se oglasio povodom lokalnih izbora u Negotinu, Sečnju, i Mionici Izrazio zahvalnost narodu za podršku i ostvarene pobede na lokalnim izborima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na "divnoj pobedi" na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici. "Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa