"Hvala vam na ogromnoj podršci" Vučić se oglasio sa rođendana sina Danila: "Koliko sutra, krećemo da ispunjavamo obećanja"…

Blic pre 30 minuta
Aleksandar Vučić se oglasio povodom lokalnih izbora u Negotinu, Sečnju, i Mionici Izrazio zahvalnost narodu za podršku i ostvarene pobede na lokalnim izborima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na "divnoj pobedi" na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici. "Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa
Vučić slavi nakon pobede na izborama: "Srećan što sam imao vremena da se proveselim sa Danilom za rođendan"

Telegraf pre 39 minuta
Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova…

Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova

Danas pre 1 sat
Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’

Danas pre 2 sata
Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Danas pre 7 sati
Blic pre 30 minuta
Danas pre 35 minuta
Danas pre 35 minuta
Sportske.net pre 1 sat
Politika pre 55 minuta