Preliminarni rezultati izbora u Mionici: SNS osvojila 22 mandata, Ujedinjeni za Mionicu 16; Poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
MIONICA - Opštinska izborna komisija (OIK) u Mionici objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica, održanih u nedelju, a prema objavljenim rezultatima izborna lista ''Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu'' osvojila je 52,09 odsto glasova, odnosno 22 odbornička mandata.

Izborna lista ''Ujedinjeni za Mionicu'' osvojila je 38,93 odsto glasova, odnosno 16 mandata, a Socijaldemokratska partija Marko Zeman osvojila je 3,68 odsto glasova, odnosno jedan mandat. Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na sajtu Republičke izborne komisije (RIK), lista ''BUNT Prava Srbija - Dušan Marković'' osvojila je 0,8 odsto glasova, lista ''Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan'' 1,3 odsto glasova, a lista Za spas i
