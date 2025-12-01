NEZVANIČNO: Lista „Glas mladih koji menja Sečanj“ pobedila u Sečnju, SNS ipak vodi opštinu! Izbori u Sečnju

Sečanj, 1. decembar 2025. Lista „Glas mladih koji menja Sečanj“, okupljena tek mesec dana pred izbore, bez ikakve političke infrastrukture, bez novca, članstva, plaćenih aktivista, a kamoli batinaške logistike – zabeležila je ubedljivu pobedu. Bilo je jezivo kretati se Sečnjem bez osećaja straha. Od ukupno 696 izašlih glasača, rezultati prema nezvaničnim informacijama izgledaju ovako: • Glas mladih koji menja Sečanj – 355 glasova • Lista Aleksandar Vučić – Najbolje