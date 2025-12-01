Dan posle izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: Kako je proteklo glasanje i kakva je atmosfera (VIDEO)

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Euronews
Izbori za odbornike skupština opština održani su juče Negotinu, Mionici i Sečnju.

Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da su liste SNS-a pobedile u sve tri opštine. Građani su izabrali odgovornu demokratsku vlast, izjavio je predsednik SNS-a Miloš Vučević. Lista Ujedinjeni za Mionicu, na kojoj su i studenti u blokadi, poručila je da je hrabrost pobedila i da će biti još jači. Reporterka Euronews Srbija koja je pratila izbore u Negotinu navela je da su poslednji podaci iz Opštinske izborne komisije da se još pregleda materijal. Kako kažu oni
