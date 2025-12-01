Objavljeni preliminarni rezultati u Mionici i Negotinu, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju

Na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu pobedile su liste koje je predvodila Srpska napredna stranka. Glasanje su obeležili visoka izlaznost i verbalni i fizički incidenti. Zbog narušavanja javnog reda i mira, reagovala je i policija. Preliminarni rezultati objavljeni su u Mionici i Negotinu, a Opštinska izborna komisija poništila je glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju.

Izbori za odbornike skupština opština održani su u Sečnju, Mionici i Negotinu. U Sečnju je poništeno glasanje na jednom izbornom mestu, dok su opštinske izborne komisije u Mionici i Negotinu objavile preliminarne rezultate. Poništeno glasanje na jednom izbornom mestu u Sečnju Opštinska izborna komisija u Sečnju poništila je izbore na jednom biračkom mestu. Kako javlja dopisnik RTS-a, reč je o biračkom mestu broj 7 u selu Jerkovac, na kojem je upisano 577 birača.