"Ušli smo u izbornu godinu": Vučić: Svih izbora se plašim, odgovoran čovek se tako ponaša (video)

"Ušli smo u izbornu godinu", rekao je Vučić Pozvao je na dijalog "Plašio sam se jučerašnjih izbora, svih izbora se plašim, odgovoran čovek se tako ponaša", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je to izjavio komentarišući izjavu evropskih demokrata da se "plaši izbora". - Odgovorni ljudi uvek imaju strahove, oni su to dobro prepoznali u meni. Samo gubitnici nemaju strahove - rekao je Vučić. Rekao je da je "bio kod sina na proslavi pa nije mogao da spava" pa je analizirao rezultate i da je u Negotinu, Mionici, Sečnju našao mesta gde će SNS morati da poprave rezultate. - Mi moramo da tražimo gde grešimo, gde smo ljudima obećali više, gde ljudi nemaju