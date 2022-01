Haos u Almatiju ne jenjava: Novi šok snimci iz Kazahstana! Policija pretresom kola demonstranata otkrila arsenal oružja! Video

Kurir pre 1 sat

Nemiri u Kazahstanu, koji traju već nekoliko dana, nastavljeni su tokom noći i jutra. Ministarstvo umutrašnjih poslova Kazahstana saopštilo je da su noćas demonstranti pokušali upad u zgradu policije u Almatiju i da je desetine njih, kako je navedeno, "likvidirano".

17.43 Policija otkrila arsenal "miroljubivih" demonstranata Na društvenim mrežama se pojavio snimak policijskog pretresa civilnih kola u kojima je otkriven arsenal oružja i opreme. #Kazakhstan Thank you for pointing out that the previous video is from yesterday. However, watch this video. It is reportedly from today. Police detained more than 2,000 people during raids in Almaty. In the city, buildings that were previously seized are also being “recaptured”.