Haos u Almatiju ne jenjava: Specijalci stigli u Kazahstan, sukobi na trgu, banke i internet ne rade, desetine likvidirano?!

Kurir pre 31 minuta

Nemiri u Kazahstanu, koji traju već nekoliko dana, nastavljeni su tokom noći i jutra. Ministarstvo umutrašnjih poslova Kazahstana saopštilo je da su noćas demonstranti pokušali upad u zgradu policije u Almatiju i da je desetine njih, kako je navedeno, "likvidirano".

9.25 Specijalci stigli u Kazahstan Dva bataljona 103. vazdušno desantene jednice Belorusije iz Vitebska i 76. vazdušno desantne jednice ruske vojske iz Pskova, kao i specijalne jednice Belorusije sleteli u ranoj jutros u Kazahstan, sa čime je zvanično i započela intervencija snaga saveza ODKB, koja je u medijima prozvana kao mirovna misija. Zvezda ”publishes footage of the departure of Russian paratroopers to Kazakhstan. Good luck! pic.twitter.com/1ZghNVoJyS — ZOKA