Tripl-dabl Jokića u porazu, Dončić igrao u čast Novickog

Autor:Ivana Salapura

Predvođeni Bojanom Bogdanovićem, košarkaši Jute Džeza savladali su Denver Nagetse 115:109.

Srpski centar Nikola Jokić meč je završio sa novim tripl-dablom 26 poena, 21 skokom i 11 asistencija. Raspoložen je za igru bio Bogdanović, koji je sa 36 poena predvodio Jutu do desete uzastopne pobede na gostovanjima. Bilo je zanimljivo u završnici, posle zakucavanja Jokića, Nagetsi su prišli na 113:109 na 44 sekunde do kraja. Ipak, do kraja nisu domaći postigli nijedan koš. Konačni rezultat postavio je Bogdanović sa linije za slobodna bacanja. "I just feel great