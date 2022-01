"Amerikanci direktno podržali muslimane": Dodik na konferenciji otkrio šta se krije iza udara iz SAD

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: AP Photo, File - Amerikanci imaju neku vrstu zle volje prema nama.

Uradili su to pred ovaj praznik, ne poštujući naša osećanja. Sankcije su identične onim od ranije. SAD jesu velika sila, ali su i lažovi - rekao je Dodik. On je poručio "da su SAD direktno podržale muslimane". - Bisera Turković je sa jednim delom opozicije direktno je učestvovala u načinu na koji će se sankcije predstaviti. Ovo nije odraz snage, ja nemam nikakvu imovinu u Americi. Nikada nisam imao ni račun u SAD - rekao je Dodik. On kaže da su sankcije gotovo