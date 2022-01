"Antivakseri, SAD je stvarno dosta gluposti": Premijer Velike Britanije optužio protivnike vakcina protiv kovida da šire dezinformacije

Blic pre 6 sati

Premijer Velike Britanije optužio je danas antivaksere da govore gluposti kada je reč o vakcinama protiv kovida.

On je rekao da oni koji šire pogrešne informacije na društvenim mrežama "potpuno greše" i da je vreme da im skrene pažnju, preneo je BBC. "Želim da kažem antivakserima, ljudima koji pišu gluposti na društvenim mrežama - oni su potpuno u krivu. Niste me čuli da kažem ovo ranije, jer mislim da je važno da imamo dobrovoljan pristup u ovoj zemlji i to ćemo održati", rekao je DŽonson, aludirajući da Britanija neće uvesti obaveznu vakcinaciju. On je ukazao da se neke