Užas u Meksiku: Nepoznate osobe ostavile 10 tela ispred kancelarije guvernera ispod božićne jelke: Dobili smo ukleto nasleđe

Blic pre 17 minuta

Policija meksičke države Zakatekas saopštila je danas da su nepoznate osobe dovezle 10 tela u terentskom vozilu i ostavile ih ispred kancelarije guvernera Davida Monreala, na trgu gde je svetlela božićna jelka.

Na telima su bili očigledni tragovi prebijanja i zlostavljanja, rekao je Monreal. "Došli su ovde i ostavili ih ispred savezne palate", rekao je on, misleći na viševekovnu zgradu na Plaza de Armasu u glavnom gradu Zakatekasu, preneo je Gardijan. On je dodao da je to veliki izazov za Zakatekas i da će se potruditi da suzbije nasilje. "Malo po malo, vraćamo se u normalu. Dobili smo ukleto nasleđe", kazao je on. Zakatekas je postao jedna od najnasilnijih oblasti u