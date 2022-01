Patrijarh Porfirije: Mir je osnovna poruka Božića

Danas pre 30 minuta | FoNet

Patrijarh srpski Porfirije poručio je na božićnom prijemu Srpskog narodnog veća u Zagrebu da je mir osnovna poruka Božića i istakao da mir među ljudima znači davanje prostora i mesta drugome, drugačijem, da bude pored mene, da bude u mojoj duši i u mome srcu, jer više smo jedno nego što smo različito.

Različitost koja postoji među ljudima dar je od Boga i postoji da bi se razraslo ono što je jedno i što je jedinstveno, da bismo rasli u meru rasta visine Hristove, a to znači u meru svečoveka, čoveka koji je potpuno utemeljen u sebi, u svom identitetu, ali u isto vreme je apsolutno i do beskraja obogaćen drugim i drugačijim, kazao je patrijarh, saopštila je SPC. On je ukazao da je vreme u kom živimo vreme nemira i strahova i istakao da nemiri nisu ono što dolazi