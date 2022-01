Šta predstavlja badnjak, kakva je simbolika česnice i šta treba da uradite ukoliko nađete novčić

RTS pre 48 minuta

Božić je dan kada se slavi rođenje Isusa Hrista i, zajedno sa Uskrsom, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Za ovaj praznik vezuju se mnogi običaji. Šta predstavlja badnjak, kakvu simboliku ima česnica i šta donosi novčić onome ko ga pronađe, ali i šta znači mir u poruci "Mir Božji, Histos se rodi"?

Sveštenik Branislav Kedžić, profesor Bogoslovije Svetog Save, kaže za RTS da je Božić praznik telesnog rođenja Isusa Hrista, dolazak sina Božjeg na svet. "To je blaženi i krajnji cilj svega što je stvoreno. To je spasenje čitave tvari, čitave tvorevine, ne samo iskupljenje čoveka. Čovek jeste zgrešio praoca Adama, međutim bilo je potrebno da dođe spasitelj sveta, da dođe sin Božji, da Bog postane čovek – kako je to kasnije ponavljano – da je Bog postao čovek da bi