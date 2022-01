Novak Đoković će sam podeliti činjenice oko pritvora

Sportski žurnal pre 6 sati

Asocijacija profesionalnih tenisera (PTPA), čiji je jedan od osnivača Novak Đoković, saopštila je da je najbolji teniser sveta nalazi u dobrom stanju i da je zatražio da mu dopuste da on lično podeli činjenice oko svog pritvora, kada on to odluči

Kako se ističe, PTPA je u bliskom kontaktu sa Đokovićem, njegovom porodicom, savetnicima, zvaničnicima vlade i čelnicima Australijan opena. Asocijacija profesionalnih tenisera poručuje da se zalaže i da vakcinisani i nevakcinisani igrači treba jednako da se takmiče i da će podržavati svoje članove u tome.