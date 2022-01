Dodik o incidentima protiv nesrba u BiH: Aktovi pojedinaca, primeniti zakon

N1 Info pre 3 sata | Autor:N1 Sarajevo

Milorad Dodik, član Predsedništva BiH, u izjavi za N1, u vezi sa incidentima u Gacku, Foči, Prijedoru, Brčkom, Janji, rekao je da to osuđuje i da treba primeniti zakonske mere.

O incidentima: To je akt pojedinca pic.twitter.com/1Ws2InVlOo “Ne prihvatam to, mada nisam primetio. Nisam imao priliku da pratim. To je akt pojedinca. Treba primeniti zakonske mere na tako nešto“, rekao je Dodik za N1 Sarajevo, komentarišući niz incidenata koji su se dogodili poslednjih dana. U nekoliko gradova, uključujući Gacko, Foču, Prijedor, Brčko, Janju zabeleženi su incidenti, provokacije i uvrede prema nesrbima i Bošnjacima, uoči proslave Dana Republike