Marić ponovo ima koronu: Supruga Vesna se oglasila i otkrila u kakvom je stanju

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

Foto: Hepi tv printskrin Književnica Vesnu Radusinović, njegova supruga, potvrdila je ovu informaciju: - Jeste, Milomiru je pozitivan PCR test ali ne znamo da li se radi o omikronu Ili klasičnoj koroni.

Objasnila nam je naša prijateljica načelnica Vatrenog oka doktorka Snežana Jovanović, da se to može proveriti samo na Medicinskom fakultetu i da to traje nekoliko nedelja. No , on je u svakom slučaju dobio terapiju kod doktora Zorana Bekića direktora doma zdravlja Savski Venac kome se ja beskrajno zahvaljujem kao i doktorki Snežani Jovanović. Milomir je u izolaciji i sin i ja smo ga naterali da leži i odmori, neće moći da nastavi svojim radoholičarskim tempom dok