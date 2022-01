Đoković se oglasio prvi put posle usvojene žalbe Federalnog suda; Porodica: Već je na terenu

Beta pre 5 sati

Najbolji teniser sveta Novak Đoković oglasio se putem društvenih mreža, prvi put posle današnje presude Federalnog suda u Melburnu, kojom se poništava odluka Vlade Australije o ukidanju vize srpskom igraču.

"Zadovoljan sam i zahvalan sam što je sudija poništio odluku o ukidanju vize. Uprkos svemu što se desilo, želim da ostanem i pokušam da se takmičim na Australijan openu. Ostajem fokusiran na to. Došao sam ovde da igram na jednom od najvažnijih turnira koje imamo, pred neverovatnim navijačima", napisao je Đoković na svom Tviter nalogu.

Đoković je takođe podelio sliku, na kojoj se vidi kako sa svojim timom trenira u Rod Lejver areni.

On je u sredu uveče po lokalnom vremenu doputovao u Melburn, posle dobijanja medicinskog izuzeća za učešće na prvom grend slem turniru ove sezone, Australijan openu.

Odmah po dolasku ukinuta mu je viza, i nakon nekoliko sati ispitivanja granične policije smešten je u hotel, koji služi kao prihvatni centar za migrante.

"Za sada ne mogu ništa više da kažem, ali hvala vam svima što ste bili uz mene kroz sve ovo i što ste me ohrabrili da ostanem jak", dodao je Đoković.

Mediji su danas preneli da bi eventualna nova odluka o ukidanju vize za Đokovića, mogla da bude doneta u narednim danima.

Australijan open počinje 17. januara.

Porodica Đokovića: Njegova najveća pobeda u karijeri, već je na terenu

Porodica Novaka Đokovića istakla je danas da je najbolji teniser sveta današnjom pobedom na sudu u Melburnu ostvario najveću pobedu u svojoj karijeri i poručili da će mu cela situacija po dolasku u Australiju samo dati dodatnu snagu.

"Pravda i istina su izašli da videlo", rekao je brat najboljeg tenisera sveta Đorđe Đoković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Federalni sud u Melburnu poništio je danas odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaka Đokovića i naložio njegovo puštanje na slobodu.

Tu odluku je doneo sudija Entoni Keli koji je presudio da je odluka o ukidanju vize "nerazumna".

Đorđe Đoković je zahvalio sudiji Keliju koji je vodio slučaj, kako je naveo, "vrlo detaljno i neutralno" i koji je "sagledao svaki aspekt ove priče".

"Zahvalili bismo se pravnom sistemu Australije i sudiji Keliju na fer i korektnom suđenju. I oni su, siguran sam, imali veliki pritisak, jer je ovo suđenje koje trajalo više od sedam sati pratio čitav svet", rekao je Đorđe Đoković.

On je istakao da je prvi teniser sveta na slobodi i da je trenirao. Dok je trajala konferencija za novinare i sam Đoković je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa terena.

"Novak je malopre bio na teniskom terenu i trenirao. On je otišao u Australiju da se bavi tenisom, da pokuša da osvoji još jedan Australijan open i postavi još jedan rekord. Otišao je sa najboljim mogućim namerama", rekao je Đorđe Đoković.

I pored odluke suda, ministar za imigracije Australije i dalje ima pravo da ukine vizu srpskom teniseru.

"Sva moguća procedura je ispoštovana, Novak je oslobođen optužbi. Opet, mi ne poznajemo zakon u Australiji, ali znamo da je Novak najčistiji na svetu. Đoković se uvek ponašao u skladu sa zakonom", rekao je Đorđe Đoković.

Majka Novaka Đokovića, Dijana, rekla je da će se tek verovatno čuti kroz šta je sve srpski teniser prošao.

"Nikada se do sada nismo suočavali sa ovakvom situacijom. Trudili smo da se izborimo i borimo za njega, da se taj glas čuje širom sveta... Ovo je za mene njegova najveća pobeda u karijeri, veća od svih grend slemova", rekla je Dijana Đoković.

I Đokovićev otac, Srđan, je istakao da su pravo i pravda pobedili.

"Mnogo je bilo teško, ali je on mentalna gromada, fantastičan čovek koji je uvek svima pokušavao da pomogne, ali očito da se to što je iz male siromašne zemlje nije svidelo nekim moćnicima", rekao je on.

Srđan Đoković je naveo da su "pokušali da ga nateraju da potpiše da se odriče vize", ali da Đoković to nije hteo jer nije bilo razloga.

Na pitanje novinara kako se Đoković oseća, njegov otac je odgovorio: "Ovo će mu dati dodatnu snagu. Oni ne znaju šta su učinili, osvojiće još deset grend slemova. On ima toliku mentalnu snagu, da ga ovo ništa nije poremetilo. Jedva čeka 17. januar da počne turnir".

Devetostruki šampion Australijan opena je sredinom prošle nedelje doputovao u Australiju nakon što je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa, ali mu je odmah po dolasku u Melburn ukinuta viza.

On se od tada nalazio u hotelu, koji služi kao prihvatni centar za imigrante, a odmah po odbijanju vize njegov pravni tim je uputio žalbu na takvu odluku.

(Beta, 01.10.2022)