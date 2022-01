Novak Đoković: Uprkos svemu što se dešavalo želim da se takmičim na Australijan Openu

Danas pre 48 minuta | V. S.

Zahvalan sam što je sudija doneo presudu da mi se vrati viza za boravak u Australiji, poručio je srpski teniser Novak Đoković na svom Instagram profilu. „Uprkos svemu što se dešavalo u protekloj nedelji, želim da ostanem i takmičim se na Australijan Openu, poručio je Đoković.

On je naglasio da ostaje koncentrisan na tenis. „Putovao sam ovde da bih učestvovao na jednom od najbitnijih turnira u istoriji i defitivno mom najuspešnijem. Trenutno toliko mogu da napišem i naravno jedno ogromno hvala svima širom sveta koji su mi pružali podršku i snagu i ohrabrivali me da ostanem priseban i jak“, napisao je Đoković. A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)