Sovilj: Slede nam četiri ledena dana u nizu

NOVI SAD - Prestanak snežnih padavina očekuje se sutra krajem dana, kaže meteorolog Slobodan Sovilj i dodaje da se sredinom nedelje očekuju umereni i jaki jutarnji mrazevi.

Sovilj je upozorio da se od srede do petka očekuje izuzetno niske temperature koje će ići od - 15 do - 8 stepeni. Kada je reč o dnevnoj temperaturi do četvrtka, Sovilj kaže da će u većem delu zemlje biti ispod nule pa ćemo imati četiri "ledena" dana u nizu. "Očekujemo zadržavanje snega na tlu bar 7-10 dana u zavisnosti od regiona, a maksimalne temperature za dane vikenda i početkom naredne nedelje biće između nula i pet stepeni, a zatim se očekuje njihov lagani