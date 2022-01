Stravičan požar u NJujorku: Poginulo 19 ljudi, više od 60 povređenih (foto/video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Tviter/@StollNews/@XNewsAlerts Gradonačelnik NJujorka Erik Adams opisao je požar u četvrti Bronks kao "jedan od najgorih" u istoriji grada. - Ovo će biti jedan od najgorih požara koje smo videli u moderno doba u gradu NJujorku - rekao je Adams za VCBS. #BREAKING: Over 60 people are injured in a 5-alarm Bronx, NYC apartment building fire.

NYC Mayor Eric Adams calls it "one of the worst fires in city's history". - WCBS pic.twitter.com/mNa67zkd2P — X News Alerts (@XNewsAlerts) January 9, 2022 Fotografije i video snimci sa mesta požara su objavljeni na društvenim mrežama. Prema rečima gradskih vlasti, požar je izbio oko 11 časova u dupleksu na trećem spratu zgrade od 19 spratova u Tremontu, delu Bronksa. Foto: Фото Танјуг/АП POGLEDAJ GALERIJU - Količine dima u ovoj zgradi su bez presedana - rekao je