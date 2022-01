Sudija stao na Novakovu stranu: Uznemiren sam, šta je još trebalo da uradi?

Vesti online pre 42 minuta | Vesti online

Najbolji teniser sveta Novak Đoković čeka konačnu odluku australijskog suda na žalbu koju je uputio njegov pravni tim povodom poništavanja medicinskog izuzeća za vakcinaciju protiv koronavirusa.

Tokom odbrane, sudija Entoni Keli stao je na stranu Novaka. On se zapitao šta je još trebalo Novak da uradi kada je podneo sve što treba. – Relativno značajna činjenica je da su ovde profesor i eminentno kvalifikovani lekar izneli i dali podnosicu medicinsko izuzeće. Ono što me malo uznemirava je to, šta je još taj čovek mogao da pruži kao dokaz – zapitao se sudija Keli.