Preminuo predsednik Evropskog parlamenta: Sasoli izdahnuo u bolnici, imao ozbiljne komplikacije

Kurir pre 13 minuta

Predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli je preminuo.

Kako je naveo njegov portparol Roberto Kuiljo, Sasoli (65) je preminuo 11. januara u 1:15 časova ujutru u Italiji, gde je bio hospitalizovan. The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022 Sasoli je bio na bolničkom lečenju u Italiji od 26. decembra zbog