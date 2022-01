SZO upozorava: Ako se ovako nastavi, više od pola Evrope će se zaraziti omikronom u naredna dva meseca!

Kurir pre 2 sata

Više od polovine populacije Evrope zarziće se omikron sojem koronavirusa u naredna dva meseca ako broj novozaraženih nastavi da raste ovom brzinom, saopšteno je iz Svetske zdravstvene organizacije.

"Ovim tempom, Institut za zdravstvene metrike i procenu predviđa da će više od 50% stanovništva u regionu biti zaraženo omikronom u narednih šest do osam nedelja", rekao je Hans Kluge, regionalni direktor evropske kancelarije SZO. Evropski region SZO obuhvata 53 zemlje i teritorije, uključujući nekoliko u Centralnoj Aziji. Kluge je naveo da 50 ima potvrđene slučajeve omikrona.