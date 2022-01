Boris Džonson se izvinio što je prisustvovao zabavi usred lokdauna

Danas pre 4 sati | K. B.

Britanski premijer Boris Džonson izvinio se što je prisustvovao skupu u vrtu Dauning strita 20. maja 2020. godine, kada je Britancima bilo zabranjeno da se okupljaju kao mera strogih ograničenja zbog korone.

Na početku nedeljne sednice Džonson je rekao da jeste prisustvovao okupljanju 25 minuta pre nego što je stigao na posao. To se dogodilo dok je Velika Britanija bila u strogom zatvaranju u borbi protiv širenja korone. U to vreme, ljudima u Engleskoj je bilo zabranjeno da se sastaju sa više osoba na otvorenom, za šta su bile propisane zakonske kazne. Za radna mesta važile su zvanične smernice da bi sastanci uživo trebalo da se odvijaju samo ako je to „apsolutno