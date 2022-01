Predsednik obišao svetinje u pribojskom kraju: Posetio Hasan-aginu džamiju i manastir Svetog Nikole u Pribojskoj banji foto, video

Kurir pre 37 minuta

PRIBOJ - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je posle posete pribojskim fabrikama i razgovora sa građanima, i Hasan-aginu džamiju u Priboju a potom i manastir Svetog Nikole u Pribojskoj banji.

Predsednik je u manastiru ostavio i posvetu... Napisao je da je izuzetno srećan i ponosan što je u predivnom manastiru saznao mnogo toga o srpskoj istoriji i duhovnosti. Kurir.rs/Instagram