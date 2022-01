Na severu Srbije danas sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo vreme

Nova pre 4 sati | Autor:Beta

Na severu Srbije danas će biti sunčano, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus osam do minus dva, a najviša dnevna od minus dva do nula stepeni. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus dva stepena (ledeni dan).