Dobro jutro, SAD je i do: -12 stepeni! Evo da li ćemo se do kraja nedelje smrzavati kao danas u najhladnijem jutru ove zime Poseban oprez za volanom!

Blic pre 2 sata

U Srbiji je osvanulo najhladnije jutro od početka zime, u šest sati temperature su se, prema RHMZ, kretale od -12 na Kopaoniku do -3 stepena u Valjevu i Zaječaru, dok je u Beogradu za stepen hladnije.

Dakle, u Srbiji je jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a u nastavku dana očekuje se malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i hladno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -14 do -5, najviša od -4 do 2 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu jutro veoma hladno sa umerenim do jakim