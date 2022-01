Roditelji, doktor Ristić nema dobre vesti! Omikron soj sve više napada decu opisao obeshrabrujuću situaciju Iz svog komšiluka

Kurir pre 38 minuta

Večerašnji gosti Usijanja su prof. dr Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije, prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg i dr Eleonora Gvozdenović, Milanko Šekler virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Ovaj virus, kako kaže prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg, do sada je napadao starije, a sada dosta n apada i decu. - Nažalost, verujem u prognozu da će u narednim nedeljama svaka druga osoba biti zaražena - rekao je doktor Miljko Ristić. On je dodao da ovaj virus napada decu, da to nije ranije bio slučaj, ali sada se i to promenilo. - Iz kontakata sa ljudima vidim da do pre nekoliko dana nije bilo na svakom koraku obolelih od kovid infekcije. Ispred zgrade deca