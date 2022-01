Dačić: Misle da će Đokovića da spreče da uđe u istoriju

Blic pre 42 minuta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je velika sramota način na koji se australijske vlasti ophodne prema srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

On je gostujući na televiziji Tanjug rekao da je upućen u to da su australijske vlasti uskratile Đokoviću pravo na vizu i dodao da oni na to imaju pravo, ali je ocenio da je neosnovano da se to radi ljudima kao što je Đoković, jer se, kako je rekao, vize uskraćuju uglavnom kriminalcima i sumnjivim građanima. - Svaka država ima pravo da nekome ukine vizu, ali to se ne radi sa ljudima ranga Novaka Đokovića. Ovo je velika bruka i sramota, a oni i dalje nastavljaju sa