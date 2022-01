Srbija: Referendum ispod radara

Dojče vele pre 2 sata

Vlasti u Srbiji i veći deo opozicije odlučili su da ne vode nikakvu kampanju pred nedeljni referendum o promenama Ustava. Predložene izmene dele struku i političare, a građani o njima mahom memaju pojma.

„Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“ – pitanje je na koje će građani Srbije u nedelju odgovarati sa DA ili NE. To jest, oni koji uopšte odu do biračkog mesta. Neke ranije ankete su pokazivale da više od devedeset odsto građana ne zna kakve su ustavne promene u pitanju. To nije čudo, jer se u Srbiji o referendumu govorilo malo i šturo. Ni bilborda na koje smo navikli, a koji u vreme izborne kampanje vrište iza svakog ćoška. Čak je i