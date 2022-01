Očekuju se talasi od tri metra Cela istočna obala Japana dobila upozorenje na cunami! Vulkanska erupcija izazvala haos na Pacifiku

Kurir pre 2 sata

Erupcija podzmenog vuklana u blizini Tonge izazvala je paniku na Pacifiku pa su izdata upozorenja o eventualnom cunamiju za celu istočnu obalu Japana, kao i za južno ostrvo Amami i lanac ostrva Takara.

Cunami izazvan podvodnom vulkanskom erupcijom već je pogodio pacifičku državu Tongu i podstakao mnoge druge nacije da izdaju upozorenja, uključujući Sjedinjene Države i Japan. Japan issues tsunami warning for Amami and Tokara islands, tsunami advisory for entire east coast pic.twitter.com/jq9OVeiVA2 — BNO News (@BNONews) January 15, 2022 Erupcija je bila toliko velika da se videla iz svemira. Stanovnici su upozoreni da se evakuišu iz priobalnih i obalnih područja