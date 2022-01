Mali: U prvih 12 sati se za pomoć od 100 evra prijavilo skoro 250.000 mladih

N1 Info pre 24 minuta | Autor:Srna

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se u prvih 12 sati od početka prijave za jednokratnu pomoć države od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti prijavilo skoro 250.000 mladih.

Mali je na instagramu napisao da je to „četvrtina građana koji imaju pravo na ovu pomoć“. Pravo na pomoć države od 100 evra imaju oni koji su do 13. januara napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina. Mali je naveo da se "u prvom minutu prijavilo 1.370 ljudi". Prijava za pomoć je počela u ponoć na adresi idp.trezor.gov.rs a za prijavljivanje je neophodna lična karta. Kako je najavljeno, pomoć će biti isplaćena od 1. do 3. februara. Izvor: Tanjug