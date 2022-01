Povređeni na protestu u Šapcu: Udario me automobilom i nosio me 15 metara

N1 Info pre 5 sati | Autor:Marija Komazec

Dušan Tufegdžić, koji je povređen na današnjem protestu u Šapcu, kada ga je udario automobilom vozač audija, izjavio je za N1 da je tom prilikom zadobio povrede donjeg dela kičme i zgloba na levoj nozi. „Mi smo stajali na blokadi, a taj čovek je pokazivao znake nervoze.

Psovao nas je i pokušao je nasilno da prođe. Kada smo propustili jednu gospođu sa malim detetom, on je krenuo za njom, a ja sam u tom trenutku bio njemu okrenut leđima. Udario me je autom i nije se zaustavio. Nosio me je na automobilu jedno petnaestak metara“, kazao je Tufegdžić. Dodaje da mu je leva noga ostala ispod branika automobila, kao i da on nije mogao nakon toga da se „baci“ ni levo ni desno. "On nije pokazao ambiciju da stane, nosio me petneast metara, i