Novak Đoković i Australijan open: Đoković napustio Australiju - Vučić za BBC: Ovo je lov na veštice

BBC News pre 1 sat

Reuters Đoković na aerodromu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izgubio je slučaj pred Saveznim sudom Australije, deportovan je iz te zemlje i neće moći da nastupi na Australijan openu.

Prema poslednjim informacijama, avion u kojem je Đoković napustio je Australiju i na putu je za Dubai.

Sudije su odbile njegovu žalbu, nakon što je australijska vlada Đokoviću, koji je nevakcinisan, nedavno drugi put ukinula vizu, označivši ga kao pretnju po javno zdravlje.

Tako su pokopane sve nade da će Đoković pokušati da odbrani titulu u Melburnu i osvoji 21. rekordni grend slem.

Đoković navodi da je „izuzetno razočaran", ali da poštuje presudu.

„Neprijatno mi je što je minulih sedmica sva pažnja bila na meni, nadam se da sad svi možemo da se posvetimo igri i turniru koji volim", naveo je on u saopštenju.

„Sarađivaću sa nadležnim organima u vezi sa mojim odlaskom iz zemlje", dodao je.

Skot Morison, australijski premijer pozdravio je odluku o deportaciji Đokovića, ističući da je to „u javnom interesu", dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za BBC naveo da „lov na veštice protiv Đokovića niko ne razume".

„Ne verujem da iko u Australiji može da se hvali ovim ponašanjem - zašto im je tako dugo trebalo, zašto su ga tako tretirali, zašto su stvorili ovu vrstu pozorišta", naveo je Vučić.

Iz organizacije Australijan opena saopštili su da poštuju odluku suda, dok iz Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) kažu da će odsustvo Đokovića sa terena biti „gubitak za igru", ali da će nastaviti sa „preporukama svim teniserima da se vakcinišu".

Veliki broj ljudi prati Đokovićev let do Dubaija

Sajt za praćenje letova FlajtRadar (FlightRadar24) potvrdio je da je Đokovićev let najpraćeniji na njihovoj stranici.

Hiljade ljudi plati teniserov put preko Australije do Dubaija.

Let traje 13 sati.

Đoković je prvi meč trebalo da odigra u ponedeljak, kada turnir počinje.

Tokom ročišta pred tročlanim većem, Đokovićeva odbrana je bezuspešno tvrdila da su razlozi koje je dala vlada „nevažeći i nelogični".

Nije poznato gde će Đoković otići iz Australije, kao ni kada će biti deportovan, a naloženo mu je i da plati sudske troškove.

Takođe, biće mu određena trogodišnja zabrana ulaska u Australiju, ali postoji mogućnost da za to dobije izuzeće.

„Ovde nije u pitanju bio samo sport i igranje na prvom grend slemu u sezoni na kojem Novak dominira već deceniju, već i politike i svih interesa koji su u ovom slučaju prevladali", navodi se u saopštenju porodice Đoković.

Đoković je do sada devet puta osvajao Australijan open, a odbranom titule došao bi do rekordnog 21. grend slema, što bi debatu o najboljem teniseru u istoriji znatno usmerilo u njegovu korist.

Švajcarac Rodžer Federer, Španac Rafael Nadal i on trenutno imaju po 20 grend slemova.

Federera u Melburnu nema zbog povrede, Nadal je tu, a Đoković ima pretnju i od Medvedeva - ukoliko Rus u Australiji osvoji titulu postaće prvi igrač sveta.

O čemu se odlučivalo:

Ministar za imigracije Aleks Houk iskoristio je diskreciono pravo da Đokoviću ukine vizu jer ga smatra pretnjom po javno zdravlje zato što:

Đoković je poznata ličnost čija priča pothranjuje antivakcinalno raspoloženje u zemlji Priznao je da je prekršio pravila iz izolacije dok je bio pozitivan što može da ohrabri druge ljude da krše mere

Đokovićevi advokati na ovo odgovaraju sledećim argumentima:

Vlasti pogrešno tumače tenisera kao neku vrstu „talismana" za antivakcinalnu zajednicu. Nema dokaza da je doprineo širenju antivakserskog raspoloženja Ako bude deportovan, zar neće na taj način postati još veći primer za one koji se protive vakcinama i merama vlasti?

Pozicija odbrane je da su sve odluke vlasti donete na „nelogičnim" i „iracionalnim odlukama".

I australijska vlast i Đokovićeva odbrana bili su saglasni da teniser predstavlja mali rizik za širenje virusa, s obzirom da je nedavno preležao Kovid i da postoje dodatni protokoli turnira Australijan open.

Citiranje BBC-ja na sudu

Đokovićev advokat tokom izlaganja naširoko je citirao BBC tekst objavljen prošle nedelje pod naslovom 'šta je Đoković zapravo rekao o vakcinama'.

Kako navodi, to je jedan od retkih dokaza kojim australijska vlada argumentuje ocenu da je Đoković povezan sa uticajem na antivaksere.

Međutim, on smatra da je Aleks Houk, australijski ministar za imigracije - koji je doneo odluku o ukidanju vize Đokoviću - Novakove citate u tom tekstu izvukao iz konteksta.

Takođe, naveo je da sam članak pokazuje da je antivakcinalno raspoloženje izazvano odlukom vlade da se Đokoviću ukine viza, a ne Đokovićevim postupcima.

Đoković je u subotu, nedugo posle pripremnog ročišta održanog onlajn, vraćen u imigracioni pritvor u hotelu, gde je boravio i ranije ove nedelje.

Konačnu odluku o ukidanju vize jednoglasno je donelo tročlano sudsko veće, čime je Đokovićeva desetodnevna saga završena.

Pisani razlozi odluke suda biće saopšteni u narednim danima.

Đokovićeva viza je prvi put ukinuta 6. januara po sletanju u Melburn, kada su iz granične kontrole rekli da „nije dostavio neophodne dokaze" za medicinsko izuzeće od vakcine - koje je potrebno da bi mogao da uđe u zemlju.

Novak je prethodno saopštio da je dobio medicinsko izuzeće da učestvuje na turniru.

Na kraju odluka o ukidanju Đokovićeve vize nije doneta ni zbog njegove dokumentacije, kao ni zbog potencijalne pretnje da bi mogao da širi virus.

Prema dokumentima koje je objavio sud, ministar Houk je odlučio da vizu ponovo ukine zbog toga što - prema njegovom mišljenju - prisustvo nevakcinisanog tenisera može da raspiri protivljenje vakcinaciji protiv Kovida-19.

„Smatram da njegovo prisustvo može da predstavlja rizik za zdravlje Australijanaca", napisao je u pismu Đokoviću i njegovim advokatima.

Kako je naveo, to moglo da izazove „građanske nemire", zbog toga što je Đoković „uticajna osoba".

Đokovićev pravni tim je odgovorio žalbom na „nepravilno i nelogično" rezonovanje ministra Hoka, koje je, prema rečima advokata Nika Vuda, zasnovano na pretnji od „pobuđivanja antivakcinalnog raspoloženja".

EPA Đoković je i dalje na rasporedu Australijan opena za ponedeljak

Umesto Novaka 150. igrač sveta

Džonatan Jurejko, novinar BBC sporta u Melburnu

Pošto Đokoviću nije dozvoljeno da igra u ponedeljak, to je značilo promenu žreba u muškom singlu.

Pravila za grend slem turnire navode da povlačenje prvog nosioca u trenutku kada je kostur turnira već poznat, znači da srećni gubitnik - neko ko je izgubio u poslednjoj rundi kvalifikacija - ulazi u žreb.

To će biti Italijan Salvatore Karuzo, trenutno 150. igrač sveta, koji će umesto Đokovića igrati protiv Miomira Kecmanovića iz Srbije.

Organizatori turnira su navikli da kasne promene u žrebu zbog povreda tenisera.

Promena zbog deportacije prvog tenisera sveta iz zemlje u kojoj se turnir održava je bez presedana.

Vučić za BBC: „To je bilo mučenje"

BBC Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, situaciju sa Novakom Đokovićem u Australiji nazvao je mučenjem - ne samo intelektualnim, već i fizičkim.

„Ako je bilo do principa, trebalo je da kažu nevakcinisani igrači ne mogu da uđu - ali nisu to rekli, rekli su medicinsko izuzeće, on je došao sa dokumentima za izuzeće, a onda su ga deset dana tako tretirali", naveo je Vučić.

Kako kaže, reč je o lovu na veštice protiv Đokovića.

„Zašto im je trebalo tako dugo, zašto su ga tako tretirali, zašto ste stvorili ovu vrstu pozorišta? To je nešto što ljudi ovde nisu mogli da razumeju", kaže.

„Ne verujem da iko u Australiji može da se hvali ovim ponašanjem, možda je nekom donelo političke poene, ali to je kratkog trajanja".

Vučić smatra da je Đoković tako tretiran zato što je iz Srbije.

„Nemam sumnje da bi drugačiji tretman imao da ne dolazi iz Srbije - mrzim sve teorije zavere, prezirem antivakserske teorije, ali da je sada bio u pitanju neko iz neke druge zemlje, bio bi potpuno drugačiji pristup i odnos", ističe.

„Naravno da su ljudi ovde frustrirani, da je 90 odsto na Novakovoj strani, i na kraju mislim da Novak nije ponižen - poniženi su oni ljudi koji su pokrenuli ovaj lov na veštice, a Novak može ponosno da se vrati u zemlju,"

Pogledajte video: Šta kažu Beograđani o slučaju Novak

U razgovoru za BBC Vučić je istakao i da je on tri puta vakcinisan, kao i da je stopa vakcinacije u Srbiji bolja nego u mnogim evropskim zemljama.

„Moj odgovor Australiji će biti to što ćemo lepo da ugostimo njihove sportiste koji dolaze ovde za manje od mesec dana na Svetsko prvenstvo u atletici.

„Oni su dobrodošli, nećemo ih trenirati onako kako su oni tretirali svetskoj broja jedan", kaže Vučić.

Govoreći o odnosima Srbije i Australije, Vučić je naveo da u Australiji živi stotine hiljada Srba i da treba raditi na unapređenju odnosa.

Ipak, kako kaže, posao Srbije je da štiti njene građane.

„Zašto su ljudi ovde toliko emotivni - zato što vide da je ovo nepravedno rešenje... Cela tema je podignuta jer je neko rekao 'nisi Nadal, Federer, nisi sa zapada, tebi ovo možemo da uradimo'.

„U redu, razumeli smo poruku, ali to ne znači da će nam se Novak manje sviđati, naprotiv", zaključio je Vučić.

Getty Images

Reakcije

Konačna odluka suda - kao i čitav slučaj u prethodnih desetak dana - izazvala je veliku pažnju širom sveta.

Među prvima se oglasio australijski premijer Skot Morison.

Kako navodi, sud je odluku o deportaciji Đokovića doneo zbog „zdravlja, bezbednosti i reda", kao i zato što je to bilo „u javnom interesu".

„Pozdravljam odluku da naše granice budu jake i da Australijanci budu bezbedni.

„Kao što sam rekao u petak, Australijanci su podneli mnogo žrtava tokom ove pandemije i s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen", naveo je Morison.

Kako kaže, sada je vreme da se nastavi sa Australijan openom i da „uživanju u tenisu".

Nešto slično je naveo i Aleks Houk, australijski ministar za imigracije, koji je na osnovu diskrecionog prava oduzeo vizu Đokoviću.

„Australijska imigraciona politika nas je održala sigurnima tokom pandemije i pomogla da imamo jednu od najmanjih stopa smrtnosti od korone na svetu, ali i jednu od najviših stopa vakcinacije", naveo je.

Nik Kirojs, australijski teniser koji je ranije žestoko kritikovao Đokovića, ali koji je tokom sage oko vize i deportacije bio uz njega, oglasio se samo jednim emodžijem.

„Tretiramo ga (Novaka) kao oružje za masovno uništenje, a on je ovde bukvalno da bi igrao tenis", izjavio je Kirjos ranije.

„To je ludo, žao mi je Novaka... Kako smo se poneli prema ovome, stvarno je sramno.

„Sramota me je. Ovo je s... Ne možete biti ponosni što ste Australijanci dok ovo traje. Jednostavno niste, ja nisam".

Britanski teniser Endi Mari izjavio je u Melburnu za BBC da Novaka poznaje od 12. godine i da Đokovića „poštuje".

„Ne sviđa mi se da je u ovakvoj situaciji i ne sviđa mi se da je bio u pritvoru, situacija nije bila dobra ni za koga", naveo je Mari.

„Nadam se da to neće biti slučaj na drugim događajima - ne bih to želeo Novaku, ne bih to želeo tenisu i nadam se da je to sada učinjeno.

Đokovića je podržao i jedan od najpoznatijih tenisera dvometraša - Amerikanac Džon Izner.

„Nole je uvek bio i uvek će biti klasa. On je za mene apsolutna legenda i čovek koji je doneo dosta toga dobrog milionima ljudi širom sveta. Zato ovo što mu se događa nije u redu", naveo je Izner.

Đokovića su na društvenim mrežama podržali i brojni srpski sportisti, poput košarkaša Vladimira Štimca i Nemanje Nedovića, kao i fudbalera Aleksandra Mitrovića.

Iz Olimpijskog komiteta Srbije deportaciju su ocenili kao „veliku nepravdu".

„Ponosni smo na Novaka Đokovića i načinom na koji se nosio sa veoma teškim i neprijatnim okolnostima. Uprkos skandaloznoj odluci, mi verujemo da je Novak ponovno izašao kao pobednik", navodi se u saopštenju OKS.

A na odluku o deportaciji prilično burno je reagovao i Dejan Lovren, reprezentativac Hrvatske u fudbalu.

Šta su rekli Đokovićevi advokati?

Nik Vud, jedan od advokata iz pravnog tima Đokovića, izjavio je da srpskom teniseru nije ukinuta viza zbog toga što nije vakcinisan, već zbog straha australijskih vlasti da bi to moglo dovesti do šireg protivljenja vakcinaciji u Australiji.

On je postupke australijskih vlasti nazvao „očigledno iracionalnim".

Iako Đoković nije vakcinisan, nije aktivno promovisao kampanju protiv imunizacije.

Ali australijski antivakseri koriste na društvenim mrežama hešteg #IStandWithDjokovic (Ja sam uz Đokovića).

Proces vakcinacije u Australiji počeo je sporo i bio je ometen strahom od veoma retkih neželjenih efekata vakcine AstraZeneka, koja je bila najzastupljenija na početku imunizacije.

Međutim, više od 90 odsto odraslog stanovništva Australije je sada potpuno vakcinisano.

Đokoviću je viza prvi put ukinuta ubrzo posle njegovog dolaska u Melburn 5. januara, pošto su zvaničnici australijskih graničnih snaga rekli da „nije pružio odgovarajuće dokaze" da bi dobio izuzeće od vakcine.

Srpski teniser je u Melburn stigao na osnovu medicinskog izuzeća od vakcine koje su mu dale dve nezavisne komisije pri Teniskoj federaciji Australije i države Viktorija.

Bio je priveden, proveo je sate na imigracionoj kontroli na aerodromu, a zatim je proveo dane u imigracionom hotelu.

Nekoliko dana kasnije sudija mu je vratio vizu, naredio je njegovo puštanje, presudivši da su granični službenici ignorisali ispravnu proceduru kada je stigao.

Ali u petak uveče u Melburnu, Houk je ukinuo Đokovićevu vizu u skladu sa odvojenim ovlašćenjima u australijskom zakonu o migracijama.

Hronologija dešavanja:

Dve nezavisne komisije pri Teniskoj federaciji Australije dale su 4. januara Đokoviću medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa

Đoković je 5. januara sleteo u Melburn gde 17. januara počinje Australijan open, prvi grend slem u sezoni

Istog dana su ga Granične vlasti Australije zadržale i ispitivale osam časova, tvrdeći da nema odgovarajuću vizu za ulazak u zemlju

Đoković je potom prebačen u hotel Park u Melburnu koji je zapravo imigracioni objekat zajedno sa izbeglicama koje su tu godinama

Imao je minimalne mogućnosti za kontakt sa spoljnim svetom

Skot Morison, australijski premijer, rekao je 5. januara da vlasti australijske države Viktorija dale dozvolu Đokoviću da dođe u Australiju, a savezne vlasti će se ponašati u skladu sa tom odlukom. „Tako to funkcioniše, savezne države daju odobrenje po tom osnovu, i tu nema promena već dve godine", rekao je Morison

Dan kasnije, Morison je korigovao stav, poručivši Đokoviću da će ga „vratiti prvim avionom kući ako ne pruži dokaze zbog kojih iz medicinskih razloga nije vakcinisan protiv korone"

Porodica Novaka Đokovića je 6. januara održala konferenciju za novinare, tvrdeći da ga drže u zatočeništvu i da je on poštovao sve uslove za ulazak u Australiju

Đokovićev pravni tim se žalio na odluku o zadržavanju i prebacivanju u imigracioni hotel

Vlasti u Srbiji oštri su reagovale i tražile od Australije da „hitno prekinu maltretiranje srpskog tenisera, koji ima i diplomatski pasoš"

Na poziv porodice, u centru Beograda su 6. i 7. januara održani skupovi podrške srpskom teniseru

Australijska ministarka unutrašnjih poslova Karen Endrjuz 7. januara je negirala da je Đoković u zatočeništvu, dodajući da je „slobodan da ode bilo kad i Granične snage će mu to omogućiti"

Australijske vlasti su 7. januara uskratile vizu i češkoj teniserki Renati Voračovoj i prebacili su je u isti hotel u kojem je i Đoković

Advokati Đokovića su 8. januara objavili dokumente prema kojima mu je izuzeće dato na osnovu preležanog korona virusa - 16. decembra 2021. mu je potvrđena infekcija

Do sada se u javnosti nije govorilo da je Đoković bio zaražen u decembru 2021. godine, već je bilo poznato samo da je bio zaražen u junu 2020. godine

Đoković je nekoliko dana posle infekcije korona virusom učestvovao na javnim događajima u Beogradu - fotografije sa nekih je objavljivao na Tviter nalogu

Australijski sud je 10. januara presudio u korist Đokovića - poništio je odluku australijskih vlasti o ukidanju vize i zahtev za deportaciju

Istog dana, Đoković je izašao na teren u Melburnu, prvi put posle šest dana izolacije u imigracionom hotelu

U petak, 14. januara, australijski ministar za imigraciju Aleks Houk ponovo je ukinuo vizu Đokoviću kome preti deportacija

Poslednje ročište održano je tokom vikenda - tročlano sudsko veće odlučilo je da ukine vizu Đokoviću

Đokovićev problem i u Srbiji

Tokom procesa protiv tenisera u Australiji, otvorena su i pitanja o tome da li je Đoković u Srbiji prekršio pravila izolacije.

Teniser je priznao da je na intervju za francuski list Lekip otišao znajući da je pozitivan, za šta je rekao da je verovatno bila greška.

„Prihvatam da je tu obavezu trebalo da odložim", napisao je on.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je za BBC rekla da bi to značilo „jasno kršenje mera" u Srbiji.

Ipak, Đoković prema važećem zakonima ne bi mogao biti kažnjen za taj prekršaj, rekao je na konferenciji za medije pokrajinski sekretar Ministarstva zdravlja i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Zoran Gojković.

„Ako je uhvaćen u prekršaju mera samoizolacije, mogao je biti samo vraćen u samoizolaciju. Kazna za prekršenu samoizolaciju je mogla da bude samo u vanrednom stanju", kazao je Gojković.

Nemački list Špigl prethodnih dana pisao je o sumnjama u verodostojnost dokumenta koji potvrđuje da je Đoković 16. januara bio pozitivan na korona virus - što je bio osnov za medicinsko izuzeće od vakcine, koje je teniseru omogućilo dolazak na Australijan Open.

„On je imao validan dokument izdat od strane medicinske ustanove u Srbiji da je bio pozitivan na prisustvo korona virusa. Dokument o validnosti je apsolutno ispravan i tačan", rekao je Gojković kratko, odgovarajući na pitanja novinara.

Dodao je da sve ostale informacije spadaju u poverljive medicinske i lične podatke.

Đokoviću je infekcija na kovid potvrđena 16. decembra pozitivnim PCR testom, vidi se u dokumentima dostavljenim sudu.

Đoković je tog dana, bez zaštitne maske, bio na ceremoniji na kojoj mu je u znak priznanja za dostignuća uručena poštanska marka sa njegovim likom.

Dan kasnije, 17. decembra, on se fotografisao bez maske okružen velikom grupom mladih igrača u teniskom centru Novak.

https://www.instagram.com/p/CXlee9aAxRE/?utm_source=ig_embed

Potom je 18. decembra usledilo fotografisanja za francuski list Lekip, koji mu je dodelio priznanje za najboljeg sportistu sveta.

List navodi da je nosio masku za lice tokom intervjua, ali da ju je skinuo za fotografisanje.

Đoković navodi da je brzi antigenski test uradio 16. decembra, kao i jedan PCR test.

Taj PCR test je, navodi, bio pozitivan, ali je obaveštenje o tome dobio tek 17. decembra, posle događaja na kojem je prisustvovao.

Getty Images Srpski navijači ispred sudnice

Žreb za Australijan open

U četvrtak je održan žreb u Melburnu i odlučeno je da protivnik Đokovića u 1. kolu turnira bude sunarodnik Miomir Kecmanović.

Do tog meča na kraju neće doći.

„Gorka pilula je popijena, a da turnir nije ni počeo", naveo je Kecmanović na Instagramu.

Kako navodi, srpski teniseri u Melburnu su „ogorčeni i razočarani".

„Ne mogu ni da zamislim kako se Novak oseća, kroz šta je prošao poslednjih deset dana... Jako sam se radovao da ću imati čast da na centralnom terenu Rod Lejver arene otvorim ovogodišnji turnir sa prvim igračem sveta", dodao je.

https://www.instagram.com/p/CYygbZav1bO/?utm_medium=copy_link

U Đokovićevoj polovini žreba bili su i Španac Rafael Nadal i Nemac Aleksander Zverev.

Da mu je dozvoljeno da igra, Đoković bi bio u prilici da osvoji rekordnu 10. titulu na Australijan openu i ujedno 21. grend slem titulu po čemu će postati najbolji svih vremena.

Trenutno, on, Švajcarac Rodžer Federer i Nadal imaju po 20. grend slem titula.

Ukoliko bi sve išlo prema projekcijama i bez iznenađenja, u četvrtfinalu videli bismo i duel Zvereva i Nadala, u kojem bi Nemac prvi put u karijeri bio favorit.

Bolji iz tog okršaja išao bi na Đokovića u polufinalu.

U drugoj polovini su Danil Medvedev i Stefanos Cicipas, za koje se očekuje da stignu do završnice.

U toj polovini nalaze se još Andrej Rubljov, Feliks Ože-Alijasim, Denis Šapovalov, Janik Siner, Dijego Švarcman, Roberto Bautista Agut...

Ostali srpski teniseri nisu imali sreće na izvlačenju.

Lajović će nastup otvoriti protiv Martona Fučoviča iz Mađarske, Filip Krajinović će na megdan spomenutom Švarcmanu, dok će Laslu Đereu protivnik biti Šapovalov.

Srbija neće imati predstavnicu u glavnom žrebu ženskog turnira u Melburnu, pošto Nina Stojanović i Aleksandra Krunić nisu uspele da prođu kvalifikacije.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.16.2022)