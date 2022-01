Završeno izlaganje advokata, čeka se odluka Saveznog suda o Đokoviću

Beta pre 2 sata

Advokati Novaka Đokovića i australijske Vlade završili su danas izlaganje na ročištu povodom ukidanja vize srpskom teniseru i čeka se odluka Saveznog suda o tome da li će prvi igrač sveta ostati u Australiji i takmičiti se na prvom grend slem turniru u Melburnu.Tročlano veće sudija koje čine Dejvid O'Kalahan, Entoni Besank i Džejms Alsop, povuklo se posle saslušanja koje je počelo u subotu od 23.30 po srednjoevropskom vremenu. Alsop je naveo da će do kasno popodne po lokalnom vremenu u Melburnu obavestiti dve strane o daljim koracima.

Pošto je je ročište održano pred tročlanim sudskim većem, ministar za imigracije Aleks Hok neće imati pravo žalbe.

Prvi teniser sveta se nije obratio na saslušanju.

Đokoviću je u petak drugi put ukinuta australijska viza, nakon što je u zemlju ušao nevakcinisan protiv korona virusa, ali uz medicinsko izuzeće, kako bi učestvovao na Australijan openu.

Odluku o ukidanju vize doneo je ministar za imigracije Aleks Hok jer bi, po njegovom mišnjenju, prisustvo nevakcinisanog igrača moglo da podstakne protivljenje vakcinaciji protiv korona virusa, kao i zbog zabrinutosti za javno zdravlje.

Đokoviću je viza prvi put ukinuta 6. januara po njegovom dolasku u Melburn, nakon što su zvaničnici australijskih graničnih vlasti procenili da nije pružio odgovarajuće dokaze da bi dobio medicinsko izuzeće.

On je potom nekoliko dana proveo u imigracionom hotelu pre nego što je dobio prvi spor na sudu kada je odlučeno da mu se vrati viza i da bude pušten iz pritvora.

Prvi teniser je dobio medicinsko izuzeće jer je naveo da je sredinom decembra imao korona virus. On je u sredu priznao da je prekršio pravila o izolaciji, pošto je dao jedan intervju znajući da je pozitivan.

Đoković na Australijan openu pokušava da osvoji rekordni 10. trofej na tom turniru i rekordnu 21. grend slem titulu.

Iznoseći odbranu Novaka Đokovića advokat Nik Vud rekao je da u argumentima australijske Vlade ima mnogo problema, među kojima i ministrovo uverenje da bi Đokovićevo prisustvo podstaklo antivaksersko raspoloženje i ugrozilo javno zdravlje. Vud je naveo da za to nema dokaza i ocenio da bi deportacija prvog tenisera sveta takođe izazvala nemire, ali da Hok to nije ni razmatrao.

Advokat je naveo da Hok nije pročitao svu dokumentaciju koju je Đoković podneo i da je iznosio pretpostavke na osnovu članka Bi-Bi-Sija (BBC) i da nijednog trenutka nije pitao srpskog tenisera za stav o vakcinaciji.

On je, između ostalog, rekao da Đoković nikada nije rekao da se protivi vakcinaciji. Vud je dodao da Đoković ne predstavlja gotovo nikakav rizik od prenošenja korona virusa u Australiji zbog nedavne infekcije i dodatnih protokola oko Australijan opena.

Advokat je podsetio da je Đoković igrao na turnirima otkako je počela epidemija, među kojima i prošle godine igrao na Australijan openu i da bi od tada postojali dokazi da se on izjašnjavao protiv vakcinacije.

Vud je priznao i da je Đoković pogrešio što je dao intervju francuskom listu Ekip kada je znao da je bio zaražen korona virusom. On je rekao da je australijska vlada bila "donekle perverzna" kada je usko gledajući okarakterisala Đokovićevo prisustvo kao rizik po javno zdravlje i da je ingorisala drugu stranu medalje.

Advokat australijske Vlade Stiven Lojd podsetio je da se Đoković nije vakcinisao i rekao da je to njegov izbor jer je mogao da se vakciniše da je hteo. On je rekao da je članak BBC pokazao da je Đoković bio protiv vakcinacije i pre nego što su se pojavile vakcine i da nije čak ni neutralan po tom pitanju.

Sudija Alsop je pitao Lojda kako je moguće da vlasti nisu razmišljale o posledicama otkazivanja vize, pošto bi to moglo izazvati ogromnu uznemirenost i rizik od masovnih demonstracija i okupljanja velikog broja ljudi, što bi dovelo do širenja virusa, advokat je rekao da je to relevantno ali da nije bilo bitno prilikom odlučivanja.

Lojd je rekao da je ministar bio svestan da njegova odluka može dovesti do određenih nemira, ali da je bio zabrinut će prisustvo Đokovića predstavljati pretnju za Australijance jer će ohrabriti ljude da oponašaju njegove stavove pošto je uticajna osoba i uzor mnogima. On je dodao da je Đoković imao istoriju nepoštovanja mera, pomenuvši intervju Ekipu.

Naveo je da je ministar Hok, iako to nije naveo u obrazloženju, razmatrao posledice koje bi moglo izazvati otkazivanje vize.

Sudija Alsop pitao je Lojda gde su dokazi za tvrdnje da ljudi prate Đokovićev primer u vezi sa vakcinacijom, advokat je odgovorio da ne mora da se dokazuje šta se dešava u Srbiji ili SAD ili gde god Đoković igra tenis.

Naveo je da je srpski teniser postao "ikona antivaksera" i da je prilikom odlučivanja ministar Hok morao da razmisli kakvu bi ulogu imao njegov ostanak u tome da ljudi ne žele da se vakcinišu. On je istakao da se, "sa pravom ili ne, smatra da Đoković podržava stav protiv vakcinacije" i da njegovo prisustvo u Australiji može dovesti do toga da više ljudi bude protiv vakcinacije.

Lojd je rekao da postoji "mnogo dokaza" na osnovu Đokovićevog nevakcinisanog statusa i njegovih prethodnih komentara.

Posle toga Đokovićevi advokati su ponovo naveli da Hok nije imao dovoljno dokaza da ukine vizu srpskom teniseru.

Đokovićev advokat Vud je zatim tražio da njegov klijent bude oslobođen u roku od 30 minuta, ukoliko Savezni sud donese presudu u njegovu korist, posle čega je ročište završeno.

Tokom ročišta ispred Saveznog suda okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su noseći srpske zastave iskazali podršku Novaku Đokoviću.

Takmičenje na prvom grend slem turniru počinje u ponedeljak, a Đoković bi u prvom kolu trebalo da igra protiv sunarodnika Miomira Kecmanovića.

Organizatori turnira još nisu objavili raspored za prvi dan takmičenja.

(Beta, 01.16.2022)