Da se naježiš: Čuvena pesma odzvanja ispred suda – navijači sa srpskim zastavama pružaju podršku nepobedivom Noletu! (video)

Hot sport pre 2 sata | Aleksandar Rakočević

Novak Đoković trenutno igra najteži meč u životu.

U toku je poslednja borba za učešće na predstojećem Australijan openu i šansu da srpski as ispiše istoriju, odnosno da osvoji 21. gren slem. Sudbina prvog reketa sveta je u rukama Federalnog suda Australije, a dok traje čitava drama, ispred zgrade su se okupili Novakovi fanovi koji pružaju ogromnu podršku srpskom teniseru. Naime, oni uz srpske zastave i pesmu dočekuju konačnu odluku suda, a kako to izgleda, pogledajte u priloženom video snimku: While the