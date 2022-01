Šmit: Da li je osuđeni zločinac Pandurević Dodikov savetnik?

Nova pre 5 sati | Autor:Danas

Visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit poručio da je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik prokockao svoju šansu 9.januara. “Vinko Pandurević, osuđeni ratni zločinac i ima veze sa Srebrenicom stoji iza Milorada Dodika u Banjaluci na paradi 9.januara.

Pa šta ja tu trebam još da shvatim. Je li to znači da je Pandurević savetnik Dodika, onda je to stvarno bedno i moram reći Dodiku – e sad je stvarno gotovo“, istakao je visоki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit za Face TV, piše Danas. Kako je dodao, “Pandurević ne može biti budućnost”. On je jasno kazao da demokratiji ne trebaju svađe, te da ako neko u Banjaluci smatra da će neke represije biti, jer ne misle kao Milorad Dodik, onda “moramo reći da smo