U Vojvodini ujutru magla, najaviša dnevna temperatura do 8 stepeni

RTV pre 6 sati | RTS, Tanjug

NOVI SAD - Razvedrilo se iznad Srbije, a pretežno vedro prognoza je za drugi dan vikenda. Ipak visok vazdušni pritisak i vreme bez vetra usloviće jutarnju maglu koja se u Vojvodini može zadržati veći deo dana.

Stigao je i hladniji vazduh sa istoka pa će ujutru biti mraza i do -10 stepeni. Najviša dnevna od nule do 8 stepeni. Posle hladnog i maglovitog jutra, u Novom Sadu pretežno sunčano i temperatura do 6 stepeni. Ujutro i pre podne mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -10 do -1, a najviša od 0 do 8 stepeni. U toku noći umereno