Drugog dana do 18 časova prijavilo se 750.000 mladih za 100 evra

Od početka prijave za dobijanje drzavne pomoći u iznosu od 100 evra, drugog dana do 18 časova prijavilo se oko 750.000 mladih, što je tri četvrtine onih koji imaju pravo, saopštio je danas na Instagramu ministar finansija Siniša Mali.

U ponoć 15. januara počela je prijava građana za dobijanje državne pomoći, a, prema rečima Malog, u prvom minutu se prijavilo 1.370 ljudi. Prijave na linku idp.trezor.gov.rs. Pravo na prijave imaju svi oni koji su do 13. januara ove godine napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina.