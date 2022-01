Lajović objasnio ćutanje najboljih: Izostanak Đokovića im je prepreka manje

Vesti online pre 3 sata | Telegraf

Srpski teniser Dušan Lajović napravio je mini-iznenađenje u svom prvom meču na Australijan openu, gde je slavio protiv Martona Fučoviča sa 3:2, po setovima 6:3, 4:6, 6:1, 6:7, 6:1.

Kao i kod Lasla Đerea, i Lajovićeva konferencija je bila pretežno posvećena pitanjima o Novaku Đokoviću i kompletnoj situaciji koja se zbila u Australiji. – Kada pričam sa kolegama u svlačionici, podrška je velika. Možda ne na društvenim mrežama, ali u svlačionici jeste. Možda ne do nivoa do kojeg bi trebalo, ali ne znam zašto. – Ne znam šta ovi najbolji misle, mnogi od njih ga nisu podržali. Možda s njihove tačke gledišta to znači prepreka manje na putu ka tituli,