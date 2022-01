Krenuo da slavi i pre nego što je lopta ušla u gol! Nestvaran lob Vlahovića o kom će se pričati /video/

Blic sport pre 47 minuta

je u 11. minutu utakmice Fiorentine i Đenove , ali se onda iskupio pogotkom u drugom poluvremenu.

Srpski reprezentativac je stavio loptu na kreč, a onda pokušao da panenkom nadmudri 35-godišnjeg Salvatorea Sirigua što mu se obilo o glavu. Međutim, već na startu drugog poluvremena je Vlahović stigao do 17. gola ove sezone u Seriji A. To je bio četvrti gol "viole" na susretu, a Dušan Vlahović je izveo novu majstoriju i mrežu zatresao lob udarcem. Vlahovićevi saigrači su već do poluvremena uspeli da zamaskiraju njegov loš potez, Odriozola je u 15. minutu pogodio