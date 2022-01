Vlahoviću propala "panenka": Naš reprezentativac promašio penal protiv Ćenove ( video )

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

FOTO: EPA Srpski reprezentativac stavio je loptu na belu tačku, a onda pokušao da nadmudri 35-godišnjeg Salvatorea Sirigua, što mu nije pošlo za rukom.

Panenkom je hteo da postigne gol Vlahović, ali to nije uradio na pravi način pa je Sirigu uspeo da se baci u levo, ali i vrati i odbrani mrežu. Ovako je talentovani fudbaler i "zlatna koka viole" pokazao kako ima mane, ali na podnošljivom nivou. Dušan Vlahovic has just missed a penalty against 86 years old Sirigu. Because he tried a panenka. Unbelievable. ⭐️🇷🇸 #Vlahovic Fiorentina want €70m to sell him - many clubs in the race. What a talent.