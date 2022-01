Dugo čekani desni bek

Danas pre 5 sati | V. N.

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavila je juče Kristijana Pičinija, drugo pojačanje u zimskom prelaznom roku.

Pićini igra na poziciji desnog beka, došao je iz Valensije, a zabeleđio je i tri nastupa za reprezentaciju Italije. On je već odradio jedan trening sa ekipom koja se nalazi na pripremama u Turskoj. „Prvi utisci su veoma dobri. Imao sam još ponuda, ali smatram da je za moju karijeru najbolja opcija Crvena zvezda. Klub je pokazao da ima poverenja u mene i to mi je izuzetno bitno. Velika mi je čast što ću imati priliku da sarađujem sa Dejanom Stankovićem. On je imao