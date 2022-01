Najviše novoobolelih u danu od početka pandemije u Srbiji

Danas pre 1 sat | Danas Online

U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 18.006 novoobolelih od korona virusa i 26 preminulih.

Ovo je najveći broj zaraženih u jednom danu do sada. Prethodno, najveći broj novoobolelih u jednom danu bio je 13.753, a to je bilo 13. januara ove godine. Prvi put petocifren broj novoobolelih zabeležen je 11. januara 2022. godine (13.693). Ukupno u našoj zemlji do sada su 1.467.198 osobe obolele od ovog virusa, a registrovano je 13.124 smrtna slučaja. Na bolničkom lečenju se trenutno nalazi 2.559 pacijenata, od kojih su 109 na respiratorima. U poslednja 24 sata