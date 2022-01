Za zaražene izolacija 7 dana, za kontakte bez zelenog sertifikata 5! Direktorka RFZO za Kurir otkriva nove mere i ko mora PCR test

Kurir pre 2 sata

- Kovid pozitivne osobe od danas imaće skraćenu kućnu izolaciju u trajanju od sedam dana umesto dosadašnjih 14.

A karantin za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima, a nemaju zeleni sertifikat biće pet dana umesto dosadašnih 10 dana, što znači da oni koji nisu vakcinisani, a uz to nisu ni preležali kovid u prethodnih 210 dana, moraju da budu u kućnoj izolaciji ako su bili u bliskom kontaktu s inficiranim - izjavila je za Kurir prof. dr , direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i članica kriznog štaba. To je, kao navodi prof. Radojević Škorić, upravo