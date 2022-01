Majkrosoft kupuje Blizard za 75 milijardi dolara

Danas pre 10 sati | M. O.

Američki tehnološki gigant Majkrosoft kupuje proizvođača video igara Activision Blizard za oko 75 milijardi dolara u kešu.

Ovo je najveća akvizicija Majkrosofta do sada. Nakon što se odbije neto keš Blizarda vrednost akvizicije iznosi oko 68,7 milijardi dolara. Blizard je poznat po popularnim igrama Call of duty, Wolrd of warcraft i Candy crash i one će se pridružiti već velikom broju igara koje Majkrosoft ima na svojim Xbox konzolama od kojih su verovatno najpopularnije Minecraft i Doom. Ova akvizicija bi trebalo da pozicionira Majkrosoft na treće mesto među gejming kompanijama po