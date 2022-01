Blinken smiruje, A Britanci pale vatru: Neobičan susret dve letelice na aerodromu u Kijevu

Kurir pre 5 sati

Američki državni sekretar Entoni Blinken nalazi se u poseti Ukrajini, odakle je danas ruskom predsedniku Vladimiru putinu poslao snažnu poruku: - Iskreno se nadam da možemo da ostanemo na diplomatskom i mirnom putu, ali na kraju će to biti odluka predsednika Putina, rekao je Blinken tokom posete američkoj ambasadi u Kijevu.

Ako Putin ne bude išao diplomatskim putem, izabraće "konfrontaciju" i to će imati "posledice po Rusiju", upozorio je Blinken. Međutim, po sletanju na kijevski aerodrom Blinkenov avion koji je sleteo parkirao se nedaleko od britanskog teškog transportnog aviona C-17 Gloubmaster III koji je dopremio protivoklopne rakete NLAW u okviru naoružavanja i opremanja ukrajinske vojske. 🇺🇦🇬🇧🇺🇸US Secretary of State Anthony Blinken and a Royal Air Force C-17A Globemaster III