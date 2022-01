Direktor SZO se zahvalio Srbiji zbog odluke da HPV vakcina bude o trošku države

N1 Info pre 37 minuta | Autor:N1 Beograd

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhan Gebrejesus se zahvalio Srbiji zbog odluke da vаkcinаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа (HPV) bude о trоšku Rеpubličkоg fоndа zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе (RFZO).

Hvala, #Serbia, for making this important decision and investment to protect girls from #CervicalCancer. Vaccination against #HPV can bring us closer to eliminating this preventable disease. https://t.co/CdP0uAcQ2s „Hvala Srbiji što je omogućila ovu važnu odluku i ulaganje u prevenciju raka grlića materice kod devojčica. Vakcinacija protiv HPV može da nas približi eliminaciji ove bolesti koja se može sprečiti“, naveo je Gebrejesus na Tviteru. Podsetimo, Institut za